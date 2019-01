Blauzungenkrankheit bei Rindern: Sperrgebiet ausgeweitet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem weiteren bestätigten Fall der Blauzungenkrankheit bei Rindern in Rheinland-Pfalz ist das Sperrgebiet in Nordrhein-Westfalen vergrößert worden. Es umfasst nun unter anderem auch weite Teile des Sauerlands und des Bergischen Lands sowie die Landeshauptstadt Düsseldorf, wie das NRW-Verbraucherschutzministerium am Mittwoch auf Anfrage erklärte.

Von dpa