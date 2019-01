Kunstpalast erhält «Kleiner Urwald» von Heinz Mack

Das in einem Art-Déco-Gebäude untergebrachte städtische Museum verfügt über eine umfangreiche Kunstsammlung, die von Mittelalter und Neuzeit über Klassiker der Moderne bis zur Gegenwartskunst reicht. Mack (87) lebt in Mönchengladbach. Er gründete 1957 in Düsseldorf zusammen mit Otto Piene die Kunstbewegung ZERO, der sich vier Jahre später Günther Uecker anschloss.