Helge Achenbach: Kunst und Hoffen auf eine zweite Chance

München (dpa/lby) - Rund acht Monate nach seiner Haftentlassung bietet der ehemalige Kunstberater Helge Achenbach selbst gemalte Gemälde zum Verkauf an - in der Galerie Kronsbein in München. Von diesem Freitag an sind in der Ausstellung «spirit of freedom» 21 abstrakte Landschaftsbilder zu sehen, die Achenbach in den vergangenen sechs Monaten gemalt hat. Den Erlös soll ein Projekt mit Künstlern aus Kriegs- und Krisengebieten erhalten. Ob da viel Geld zusammenkommt? «Als Kunstberater würde ich sagen, hm, ganz gut, relativ romantisch, naja, mach mal weiter, mal schaun», sagte der 66-Jährige, der von März 2015 bis Juni 2018 wegen Betruges in Haft gesessen hatte, am Mittwoch. «Doch wenn ich das jetzt so sehe, muss ich sagen doch, gefällt mir. Und es entspricht auch meiner Seele.»

Von dpa