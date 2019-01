DEG-Torhüter Niederberger muss aussetzen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer EG muss in den nächsten Spielen der Deutschen Eishockey Liga ohne Stammtorhüter Mathias Niederberger auskommen. Wie die Rheinländer am Mittwoch mitteilten, fällt der 35-Jährige wegen Adduktoren-Problemen im Heimspiel am (heutigen) Mittwoch gegen die Nürnberg Ice Tigers sowie in den Partien bei den Grizzlys Wolfsburg am Freitag und gegen die Augsburger Panther am Sonntag aus. Im DEG-Tor wird Fredrik Pettersson Wentzel stehen.

Von dpa