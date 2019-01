Minister will besseren Schutz von Gerichtsvollziehern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem gewalttätigen Angriff auf eine Gerichtsvollzieherin in Bochum setzt sich NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) für einen stärkeren Schutz der Zwangsvollstrecker ein. Vorstellbar sei eine Datei, in die Gerichtsvollzieher alle Vorfälle eingeben könnten und in der sich ihre Kollegen vor Einsätzen über mögliche Gefährdungen informieren könnten, sagte Biesenbach am Mittwoch in einer Fragestunde des Landtags. Allerdings gebe es dafür datenschutz- und verfassungsrechtliche Hürden. Auch auf die Datenbanken der Sicherheitsbehörden gebe es nur einen begrenzten Zugriff, da sie nur für die Strafverfolgung genutzt werden dürften.

Von dpa