SPD: Schwarz-gelbe Regierung versagt bei Stau-Bekämpfung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach gut eineinhalb Jahren in Regierungsverantwortung sind CDU und FDP aus Sicht der SPD-Opposition beim versprochenen Kampf gegen die Staus auf den Straßen gescheitert. Die kürzlich veröffentlichte Stau-Bilanz des Automobilclubs ADAC zeige «eine Statistik verkehrspolitischen Versagens», kritisierte der SPD-Abgeordnete Carsten Löcker am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags.

Von dpa