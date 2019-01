Nase abgebissen: Sieben Jahre Sportplatzverbot für Fußballer

Essen (dpa/lnw) - Weil er einem Gegenspieler auf dem Fußballplatz ein Stück der Nase abgebissen hat, darf ein Mann aus Essen sieben Jahre lang keinen Sportplatz in der Stadt betreten. Die Sport- und Bäderbetriebe hätten ihm ein Hausverbot in allen Essener Sportanlagen erteilt - als Sportler und als Zuschauer, sagte eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag. Zuvor hatte der WDR berichtet. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Körperverletzung, wie eine Sprecherin bestätigte.

Von dpa