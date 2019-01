Der Auftrag habe ein Volumen von mehr als 290 Millionen Euro und laufe bis zum Jahr 2025, hieß es. Gebaut werden sollen die Komponenten am deutschen Hauptsitz von Kolbenschmidt in Neckarsulm (Baden-Württemberg) und in Mexiko.

Zum Einsatz kommen die Teile den Angaben zufolge in 11- und 13-Liter-Motoren. Dort sollen sie für eine möglichst geringe Reibung sorgen und so den Kraftstoffverbrauch senken. Die Rheinmetall-Aktie, deren Kurs bereits am Vormittag auf den höchsten Stand seit Anfang Oktober geschnellt war, legte nach der Nachricht weiter zu und lag um die Mittagszeit mit rund vier Prozent im Plus bei 89,88 Euro.