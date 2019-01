Dortmund (dpa/lnw) - Vier Leichtathletik-Europameister gehen an diesem Sonntag von 16.00 Uhr an beim internationalen Hallenmeeting in Dortmund an den Start. Zehnkampf-Europameister Arthur Abele hat für den Hürdensprint über 60 Meter zugesagt. 3000-Meter-Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause gibt über 1500 Meter ihr Hallendebüt in diesem Winter.

Von dpa