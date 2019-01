Hacker-Angriffe: Reul kritisiert «digitale Sorglosigkeit»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) beklagt bei der Vorsorge gegen Hacker-Angriffe eine «erstaunliche digitale Sorglosigkeit» bei Bürgern und Unternehmen. In einer Landtagsdebatte über Lehren aus dem jüngsten Datenklau bei knapp tausend Politikern und Prominenten sagte Reul am Donnerstag in Düsseldorf: «Es mangelt nicht an Angeboten, sich zu informieren.»

Von dpa