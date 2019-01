Nerv eingeklemmt: Schweighöfer sagt Konzert in Köln ab

Köln (dpa/lnw) - Der Schauspieler und Sänger Matthias Schweighöfer wird am Freitag nicht in Köln auftreten. Das teilte der Konzertveranstalter am Donnerstag mit. Schweighöfer werde seine Tour «Lachen, Weinen, Tanzen» nun am 28. Januar in Frankfurt am Main fortsetzen. Auch ein Auftritt in Bremen, der für Samstag geplant war, fällt aus. Fans, die Karten für die Konzerte haben, könnten die Tickets zurückgeben.

Von dpa