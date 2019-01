Bundespolizei setzt Waffenkontrollen in Bahnhöfen fort

St. Augustin (dpa/lnw) - Die Bundespolizei wird ihre Waffenkontrollen in Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr fortsetzen. Dafür waren im vergangenen Jahr Bahnhöfe mehrmals vorab zu «Waffenverbotszonen» erklärt worden. Dies sei ein Signal besonders an bis zu 40 Jahre alte Männer, ihre Messer besser zu Hause zu lassen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in St. Augustin am Donnerstag. Die «Rheinische Post» hatte darüber berichtet.

Von dpa