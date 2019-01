Musiktheater im Revier: Generalintendant Schulz verlängert

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Michael Schulz bleibt in den kommenden Jahren Generalintendant des Musiktheaters im Revier. Das teilte das Musiktheater am Donnerstagabend in Gelsenkirchen mit. Der neue Vertrag gelte bis zum Jahr 2023. «Unter seiner Leitung hat nicht nur die gesellschaftspolitische Verankerung des Hauses in der Stadtgesellschaft, sondern auch die überregionale, künstlerische Bedeutung stetig zugenommen», hieß es in der Mitteilung. Schulz war zu Beginn der Spielzeit 2008/09 nach Gelsenkirchen gekommen. Seitdem hatte er bereits zweimal verlängert. Zuvor war er sechs Jahre Operndirektor am Deutschen Nationaltheater Weimar.

Von dpa