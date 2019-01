Verkehrsexperte: Keine Lösung des Stauproblems in Sicht

7. A45 zwischen dem Westhofener Kreuz und der Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord:

Auf der Lennetalbrücke muss in Fahrtrichtung Süden ein Fahrstreifen reduziert werden, um die nötige Rettungsgasse zu gewährleisten. Daher wird auch 2019 in den Spitzenstunden mit großen Staulagen in beide Richtungen gerechnet.