Das Wetter in NRW zeigt sich zum Wochenende milder

Essen (dpa/lnw) - Nach eisigen Temperaturen wird es am Wochenende in Nordrhein-Westfalen ein wenig milder. Am Freitag bleibt es zwar vorerst frostig mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte. Dazu bleibt es zunächst stark bewölkt bis bedeckt, aber meist noch niederschlagsfrei. Am späten Nachmittag kann es im Nordwesten zu Schneefällen kommen, die sich am Abend auf das gesamte Bundesland ausbreiten.

Von dpa