Taxifahrer erleidet bei Überfall Knalltrauma

Essen (dpa/lnw) - Bei einem versuchten Raubüberfall auf einen Taxifahrer in Essen hat der Täter einen Schuss abgegeben. Der 68 Jahre alte Fahrer habe am Donnerstagabend ein Knalltrauma erlitten, sagte eine Polizeisprecher am Freitag. Der Täter hatte den Fahrer zuvor mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert. Nach dem Schuss sei der Mann ohne Beute geflohen. Ob es sich um eine Schreckschusspistole oder eine scharfe Waffe handelte, wird noch untersucht.

Von dpa