Mittelfeldspieler Duman: Wechsel zu Dortmund II

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf gibt Mittelfeldspieler Taylan Duman in die Regionalliga ab. Der 21-Jährige spielt künftig für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, wie die Fortuna am Freitag mitteilte. Zu den Ablösemodalitäten wurden keine Angaben gemacht. Im Bundesliga-Team der Fortuna war der Profi bislang nicht zum Einsatz gekommen. Duman spielte jedoch bereits regelmäßig in der Regionalliga West für Düsseldorfs U23-Mannschaft.

