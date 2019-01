Eishockey-Stürmer Niederberger fehlt Düsseldorf lange

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eishockey-Stürmer Leon Niederberger von der Düsseldorfer EG fällt für den Rest der Saison aus. Der 22-Jährige habe sich am Mittwoch bei der 1:3-Heimspielniederlage gegen die Thomas Sabo Ice Tigers eine schwere Kapsel-/Bandverletzung in der linken Schulter zugezogen, teilte der Club der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mit. Niederberger müsse vier Monate pausieren.

Von dpa