Kohle-Länder fordern belastbare Zusagen für Strukturwandel

Berlin (dpa) - Die Kohle-Länder drängen die Bundesregierung beim geplanten Kohleausstieg zu «belastbaren Zusagen» für den Strukturwandel in den betroffenen Regionen. In einem auch von der NRW-Landesregierung unterschriebenen Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) heißt es, die Kohlekommission werde zu Maßnahmen für den Strukturwandel lediglich «Appelle» formulieren können: «Entscheidend sind verbindliche Absprachen über den Umfang und das weitere Verfahren, die auch für folgende Bundesregierungen gelten.» Das Schreiben vom Freitag lag der Deutschen Presse-Agentur vor.

Von dpa