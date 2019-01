KFC kann doch in Duisburger Arena gegen Würzburg spielen

Duisburg (dpa/lnw) - Der Drittligaverein KFC Uerdingen kann voraussichtlich sein erstes Heimspiel des Jahres in der Duisburger «schauinsland-reisen-arena» austragen. «Wir sind überzeugt, dass die Begegnung zwischen dem KFC Uerdingen und den Würzburger Kickers am Sonntag wie geplant durchgeführt wird», sagte der Geschäftsführer der Stadionprojektgesellschaft, Dirk Broska, am Freitag laut einer Mitteilung.