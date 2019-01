Ärzte kommen nach Tod eines Siebenjährigen vor Gericht

Da der Kinderchirurg des Krankenhauses in Urlaub gewesen sei, habe der Junge in ein anderes Krankenhaus verlegt werden sollen. Der Transportdienst habe sich aber geweigert, das Kind zu fahren. Da die Intensivstation für Kinder voll gewesen sei, sei der Junge auf die Intensivstation für Erwachsene verlegt worden.

Obwohl eine Chirurgin in der Klinik für die dringend notwendige Operation bereitgestanden habe, hätten die beiden Kinderärzte diese nicht angeordnet, heißt es in der Anklage. Der Siebenjährige sei schließlich nach vielen Stunden in der Klinik kollabiert und an den Folgen des Darmverschlusses gestorben.