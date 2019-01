Düsseldorf/Siegburg (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische CDU hat Peter Liese zum Spitzenkandidaten für die Europawahl gewählt. Der 53-Jährige gehört dem Europaparlament bereits seit 1994 an und wurde bei der Landesvertreterversammlung der Partei am Samstag in Siegburg mit 92,3 Prozent der Stimmen gewählt, wie es in einer Mitteilung hieß.

Von dpa