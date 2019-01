Köln: Polizei geht wieder gegen Rockermilieu vor

Köln (dpa/lnw) - Im Rahmen ihrer Offensive gegen Rockergruppen hat die Polizei am Freitagabend in Köln zwei Gaststätten durchsucht. «Wir durchsuchen seit 22.00 Uhr zwei Shisha-Bars, die als Szenetreffs des Rockermilieus gelten», sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend. «Wir wollen das Geschäftsgebaren innerhalb der Rockerszene stören.» Rund 50 Personen seien bislang kontrolliert worden.

Von dpa