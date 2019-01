Kommissionsmitglied: Konflikt um Hambacher Forst entschärft

Berlin/Kerpen (dpa) - Kohlekommissionsmitglied Antje Grothus erwartet von der Aussage zum Erhalt des Hambacher Forsts im Konzept für den Kohleausstieg eine Entschärfung des Konflikts um den Wald. Das sei ein Grund gewesen, der «schwachen Formulierung» zuzustimmen, sagte Grothus, seit Jahren eine Kämpferin für den Wald am Rand des nordrhein-westfälischen Braunkohletagebaus Hambach, am Samstag. «Letzten Endes haben wir das gemacht, um die Situation vor Ort zu befrieden, was man eigentlich von der Politik hätte erwarten müssen.»

Von dpa