Armin Laschet: Kohlekompromiss eröffnet Zukunftschancen

Köln (dpa) - Der Kohlekompromiss eröffnet den betroffenen Ländern nach Einschätzung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) neue Zukunftschancen: «Was die Kommission substanziell beschlossen hat, hilft den Regionen, eine industriepolitische Zukunft zu haben, auch ohne die Kohle», sagte Laschet am Samstag in Köln. Die Empfehlung für den Kohleausstieg in Deutschland sei eine sozialverträgliche Lösung, «die unser Land in den nächsten Jahrzehnten gravierend verändern wird», sagte Laschet.

Von dpa