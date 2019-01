Hallenhockey-DM: Zwei Hamburger Teams im Finale

Mülheim/Ruhr (dpa) - Titelverteidiger Club an der Alster Hamburg und der Düsseldorfer HC bestreiten am heutigen Sonntag (11.30 Uhr) das Endspiel um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft der Damen. Bei den Herren verpasste hingegen Vorjahressieger Uhlenhorster HC Hamburg durch eine 2:3-Niederlage im Penalty-Schießen gegen den TSV Mannheim die erneute Final-Teilnahme. Dadurch stehen sich am Sonntag um 14.30 Uhr im Kampf um den Titel die Mannheimer und der Club an der Alster gegenüber.

Von dpa