Sportdirektor: Kein Weigl-Transfer, Kagawa könnte gehen

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat einen Abschied von Julian Weigl noch im Wintertransfer-Fenster ausgeschlossen. «Wir planen mit Julian ganz klar die Rückrunde, weil wir das eine oder andere Problem in der Innenverteidigung haben», sagte Zorc vor dem Bundesliga-Spiel des Tabellenführers am Samstag gegen Hannover 96 bei Sky. Weigel hatte zum Rückrundenauftakt gegen Leipzig in der Vorwoche erst sein fünftes Liga-Spiel in dieser Saison bestritten. Gegen Hannover agierte der gelernte Mittelfeldmann zentral in der Viererkette.

