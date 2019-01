NRW-Grüne: Abbaugrenzen an Tagebauen müssen kleiner werden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Grünen in Nordrhein-Westfalen haben als Konsequenz aus dem Kohlekompromiss eine Verkleinerung der Abbaugrenzen an rheinischen Tagebauen gefordert. «In den kommenden zwei Jahren werden die dreckigsten Braunkohle-Blöcke in NRW abgeschaltet. Eine Milliarde Tonnen Braunkohle am Hambacher Wald bleiben unter der Erde», stellten Landtagsfraktion und Partei am Samstag fest. Das bedeutet, dass der Hambacher Forst «erhalten werden kann und muss».

Von dpa