Volksfeste verzeichnen Besucherplus

Das heiße Wetter habe die Leute nicht davon abgehalten, auf die Plätze zu kommen, erklärte DSB-Hauptgeschäftsführer Frank Hakelberg. Viele Kommunen seien den Schaustellern auch entgegengekommen, indem sie die Öffnungszeiten verlängert hätten.

Die Schausteller hätten in den vergangenen Jahren zudem in die Attraktivität ihrer Geschäfte investiert, erklärte DSB-Präsident Albert Ritter. Auch seien sie professioneller in ihrem Bemühen geworden, «unseren Gästen eine schöne Zeit auf dem Volksfestplatz zu bieten», schreibt er im jüngst erschienenen Jahresbericht 2018.

Rund 1500 Delegierte des Verbandes treffen sich vom kommenden Mittwoch an in Essen zu ihrer Jahrestagung. Parallel läuft eine Schausteller-Fachmesse sowie ein historischer Jahrmarkt in einer Messehalle.