Duisburg (dpa/lnw) - Der MSV Duisburg muss zum Start in den nächsten Saisonabschnitt in der 2. Fußball-Bundesliga auf Angreifer Borys Taschtschi verzichten. Der 25-Jährige hat sich eine Sehnenreizung im Oberschenkel zugezogen und wird dem MSV voraussichtlich mehrere Wochen fehlen. Das teilte der Club am Sonntag nach einer medizinischen Untersuchung mit.

Von dpa