Dichte Rauchschwaden durch Brand in Lagerhalle

Korschenbroich (dpa/lnw) - Ein Feuer in einer Lagerhalle in Korschenbroich am Niederrhein hat dichte Rauchschwaden verursacht. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte, war das Feuer am Mittag aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Zwischenzeitlich habe die gesamte Halle in Flammen gestanden. Verletzt wurde niemand. Die Rauchsäule war den Angaben zufolge kilometerweit zu sehen. Wegen des Qualms mussten auch zwei angrenzende Straßen zeitweise gesperrt werden. Die Feuerwehr warnte vorsorglich, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Von dpa