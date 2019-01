Hürdensprinterin Dutkiewicz siegt

Dortmund (dpa) - Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz hat einen guten Start in die Leichtathletik-Hallensaison hingelegt. Beim Meeting in Dortmund bezwang die 27 Jahre alte Wattenscheiderin am Sonntag über 60 Meter Hürden in 7,91 Sekunden die Europameisterin Elwira Hermann aus Weißrussland (8,00) und unterbot damit bereits die Norm (8,10) für die Hallen-Europameisterschaften vom 1. bis 3. März in Glasgow. «Ich bin mit meinem Hallen-Auftakt hochzufrieden. Lediglich am Start klappte es noch nicht so gut, aber sonst war alles okay», sagte Dutkiewicz.

Von dpa