Köln (dpa/lnw) - Ein 47 Jahre alter Mann steht von heute an wegen heimtückischen Mordes vor dem Kölner Landgericht. Laut Anklage soll er im vergangenen Juni in Elsdorf im Rhein-Erft-Kreis seine Nachbarin erstochen haben. Der Angeklagte soll in die Wohnung eingedrungen und mit einem Messer auf die schlafende Frau eingestochen haben, bis sie verblutete.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte ein Verhältnis mit einer Freundin des Opfers hatte. Er habe die Frau getötet, weil sie ihrer Freundin geraten haben soll, Schluss mit ihm zu machen.