Ahlen (dpa/lnw) - Zwei Räuber haben am Sonntagabend eine Tankstelle in Ahlen im Münsterland überfallen. Wie die Polizei weiter mitteilte, zwangen die dunkel gekleideten Männer die Angestellte, die Kasse zu öffnen. Dann raffte einer der beiden Täter ein paar hundert Euro zusammen. Die Räuber verschwanden mit ihrer Beute in der Dunkelheit.

Von dpa