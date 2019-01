Versuchte Sprengung eines Geldautomaten: Täter flüchten

Köln (dpa/lnw) - Unbekannte haben in einer Bankfiliale in Köln-Rath/Heumar versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Die Täter konnten in der Nacht zum Montag unerkannt flüchten, teilte die Polizei mit. Am Montagmorgen war noch unklar, ob Geld aus dem Automaten erbeutet wurde. Durch die Explosion entstand ein erheblicher Schaden am Geldautomaten, das Bankgebäude blieb aber unversehrt. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern. Immer wieder werden Banken in NRW von Geldautomaten-Sprengern heimgesucht.

Von dpa