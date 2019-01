Messe «Jagd & Hund»: Digitale Helfer in Traditionsbranche

Dortmund (dpa/lnw) - Schutzkleidung, Jagdmode, Ausrüstung, Zubehör aller Art und Dutzende Hunderassen: Zur «Jagd & Hund» als europaweit größter Jagdmesse werden 800 Aussteller aus 40 Ländern - darunter Namibia, Simbabwe oder der Mongolei - in Dortmund erwartet. Wie die Messe am Montag kurz vor Start der Branchenschau mitteilte, spielen soziale Netzwerke und digitale Helfer auch in der traditionellen Welt der Jagd eine zunehmende Rolle.