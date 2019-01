Bund sagt Kohleregionen Unterstützung bei Strukturwandel zu

Berlin/Kerpen (dpa/lnw) - Die Bundesregierung hat den von einem Kohleausstieg betroffenen Regionen Unterstützung beim Strukturwandel zugesagt. Es gehe darum, im Zusammenwirken von Bund, Ländern, Kommunen und Wirtschaft konkrete Perspektiven zu geben, für neue, zukunftssichere Jobs und notwendige Investitionen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Die Bundesregierung werde das vorgelegte Konzept der Kohlekommission in allen Einzelheiten prüfen und bewerten und daraus ein «belastbares Energiekonzept» machen.

Von dpa