Saison-Aus für Düsseldorfer Eishockeyspieler Johannes Huß

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer EG muss in der Deutschen Eishockey Liga einen weiteren langfristigen Ausfall hinnehmen. Verteidiger Johannes Huß hat sich beim 4:3 des Tabellendritten am Sonntag gegen die Augsburger Panther eine schwere Schulterverletzung zugezogen. Der 20-Jährige muss operiert werden und steht der DEG laut Vereinsangaben vom Montag in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung.

Von dpa