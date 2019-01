Aus Rache die eigene Tochter ermordet: Mutter sagt aus

Sie arbeite in einem Großraumbüro, da sei der Kontakt zu männlichen Kollegen unvermeidlich, sagte sie. Eine Textnachricht eines dieser Kollegen habe ihren Mann bereits rasend eifersüchtig werden lassen. Am Tattag habe er bei einem Videotelefonat der Tochter eine Waffe an den Kopf gehalten: «Er wollte von mir damit ein Geständnis erzwingen.»

Der 33-Jährige soll die Siebenjährige ermordet haben, weil er seiner Ehefrau Untreue unterstellte und sie dafür bestrafen wollte. Das Drama hatte sich im vergangenen Juli in Düsseldorf abgespielt. Die 44-Jährige hat sich von dem Ägypter inzwischen scheiden lassen.