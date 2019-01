Arminia Bielefeld verpflichtet BVB-Abwehrspieler Pieper

Bielefeld (dpa/lnw) - Der Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat Abwehrspieler Amos Pieper verpflichtet. Nach Vereinsangaben vom Montag wechselt der 21-Jährige aus der U23 des Bundesligisten Borussia Dortmund zu den Ostwestfalen. Pieper habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Mit der U17 des BVB war er einmal, mit der U19 der Borussia zweimal deutscher Meister. In der aktuellen Saison bestritt Pieper in der Regionalliga 16 Einsätze für den BVB-Nachwuchs. Am 17. Erstligaspieltag gehörte er beim 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach zum Kader von BVB-Trainer Lucien Favre, wurde aber nicht eingesetzt.

Von dpa