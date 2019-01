Krefeld (dpa/lnw) - Ein Heilpraktiker aus Moers muss nach den Toden von drei seiner Patienten einer alternativen Krebstherapie vor Gericht. Der Prozess in Krefeld beginne in zwei Monaten - am 29. März, teilte das Landgericht am Montag mit. Der 61-Jährige ist wegen fahrlässiger Tötung und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz angeklagt.

Von dpa