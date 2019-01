Manager Armin Veh glaubt fest an Aufstieg des 1. FC Köln

Köln (dpa) - Sport-Geschäftsführer Armin Veh ist trotz vieler Unwägbarkeiten davon überzeugt, dass der 1. FC Köln in dieser Saison die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga erreichen kann. Er glaube fest daran, «dass wir es schaffen», sagte der 57-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur vor dem Zweitliga-Wiederbeginn an diesem Donnerstag (20.30 Uhr) bei Union Berlin.