Eberl: Transfermarkt «an Perversität nicht zu überbieten»

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat einen Verkauf von Stürmer Alassane Pléa ausgeschlossen und sich kritisch über die Situation am Transfermarkt geäußert. «Bei Pléa macht es keinen Sinn, dass ich einen Spieler hole, der mir im halben Jahr zehn Tor schießt, und den ich dann für viel Geld verkaufe», sagte Eberl am Montagabend bei «100 % Bundesliga - Fußball bei NITRO». Er sei Sportdirektor und «auf den sportlichen Erfolg mehr erpicht als auf die Millionen, die es gäbe. Aber das zeigt, wie kurios dieser Transfermarkt ist. An Perversität nicht zu überbieten.»

Von dpa