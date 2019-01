Gladbach leiht László Bénes an Holstein Kiel aus

Mönchengladbach/Kiel (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den Mittelfeldspieler László Bénes an den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen. Wie die Borussia am Montag mitteilte, wechselt der 21-Jährige bis zum Saisonende in den Norden. Sein erstes Training in Kiel habe er bereits absolviert. Der Slowake hat bei den Gladbachern noch einen Vertrag bis Juni 2021.

Von dpa