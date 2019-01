Klinik- und Seniorenzentren-Betreiber stellt Insolvenzantrag

Dernbach (dpa) - Der Westerwälder Klinik- und Seniorenzentren-Betreiber Katharina Kasper Via Salus hat Insolvenzantrag gestellt. Es gebe wirtschaftliche Defizite an einzelnen Standorten, die auch durch verzögerte Bauprojekte hervorgerufen worden seien, teilte die GmbH mit Sitz in Dernbach mit. Das Unternehmen, das zur Dernbacher Gruppe Katharina Kasper gehört, stellte am Montag beim Amtsgericht Montabaur einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Das Gericht wollte darüber am Dienstag entscheiden. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Von dpa