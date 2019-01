Zehn-Zentner-Bombe in Düsseldorf gefunden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vom Fund einer zehn Zentner schweren US-Fliegerbombe sind in Düsseldorf rund 18 000 Menschen betroffen. Im Radius, der evakuiert werden muss, liege auch ein Seniorenheim, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Die Bombe sollte noch am Abend entschärft werden.