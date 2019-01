Zehn-Zentner-Fliegerbombe in Düsseldorf gefunden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen des Fundes einer zehn Zentner schweren US-Fliegerbombe ist in Düsseldorf mit einer größeren Evakuierungsaktion zu rechnen. Die Bombe werde noch am Dienstag entschärft, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein Krisenstab treffe derzeit die Vorbereitungen. Wie viele Menschen davon betroffen sein werden, sei derzeit noch nicht absehbar. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war in einem Wohngebiet in Düsseldorf-Rath bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden. Die Landeshauptstadt richtete ein Gefahrentelefon ein (+49 211 3889889).

Von dpa