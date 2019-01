UN-Generalsekretär António Guterres erhält Karlspreis 2019

Aachen (dpa) - UN-Generalsekretär António Guterres erhält für seine Verdienste um die europäischen Werte den Aachener Karlspreis 2019. Guterres sei ein herausragender Streiter für das europäische Gesellschaftsmodell in einer Zeit, in der universelle Rechte und demokratische Grundsätze zunehmend unter Druck gerieten, teilte das Karlspreis-Direktorium am Dienstag mit.

Von dpa