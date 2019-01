Fußball-Lehrer Antwerpen verlässt Münster im Sommer

Münster (dpa/lnw) - Preußen Münster muss sich für die kommende Saison einen neuen Trainer suchen. Marco Antwerpen wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie der Fußball-Drittligist am Dienstag bekannt gab. Darüber hinaus verlässt auch Co-Trainer Kurtulus Öztürk den Traditionsclub. «Es ist wichtig für die Spieler, den Verein und auch für mich selbst, Klarheit zu haben. Ich denke, dass wir in einer sportlich so stabilen Situation sind, dass wir die Trennung zum Saisonende auch kommunizieren können», kommentierte Antwerpen den frühen Zeitpunkt der Bekanntgabe.

Von dpa