Köln fehlen gegen Union mehrere Spieler

Köln (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist 1. FC Köln startet nach der Winterpause ohne mehrere Fußball-Profis in den Ligabetrieb. Marco Höger, Vincent Koziello, Matthias Lehmann, Louis Schaub und Noah Katterbach fallen beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Donnerstag (20.30 Uhr) aus, wie der Coach des Bundesliga-Absteigers, Markus Anfang, am Dienstag sagte. Fraglich sei ein Einsatz von Verteidiger Lasse Sobiech in der Partie gegen den Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg. Unklar ist zudem die Situation bei Mittelfeldspieler Dominick Drexler, der am Dienstag krank war.

Von dpa